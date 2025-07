Como foi a campanha do Fluminense até a semifinal do Mundial de Clubes

Tricolor das Laranjeiras encara o Chelsea nesta terça-feira (8). Lucas Merçon / Fluminense

O "patinho feio" do Mundial de Clubes, como bem diz o treinador Renato Portaluppi. Apontado por muitos como o brasileiro com menos chance de triunfar no torneio intercontinental, o Fluminense surpreendeu a todos e chegou à semifinal da competição. Nesta terça-feira (8), contra o Chelsea, briga por uma vaga na grande decisão.

Para chegar onde chegou, o time carioca teve como grandes adversários no caminho dois gigantes europeus — sendo um deles o vice-campeão da Champios League — e um poderoso clube árabe.

A campanha do Flu no Mundial

O time de Renato surpreendeu muitos logo em sua estreia no Mundial de Clubes. Diante do Borussia Dortmund, favorito do grupo e cotado até mesmo como potencial candidato ao título, o Flu não só segurou os alemães, mas bateu de frente e teve chances reais de ganhar o jogo. No fim, ficou no 0 a 0.

Depois, uma epopeia em um jogo de duas viradas contra o Ulsan, da Coreia do Sul. Arias, o craque do Fluminense no Mundial, marcou um golaço de falta aos 26 minutos da partida pela segunda rodada. Mas os coreanos, ainda no primeiro tempo, viraram. Na etapa final, depois de muita luta, tomou novamente a frente do placar, com Nonato e Freytes. Nos acréscimos, Keno sacramentou a vitória do tricolor: 4 a 2.

Praticamente classificado ao mata-mata, o Flu entrou na última rodada jogando por um empate contra o Mamelodi Sundowns. E assim foi. Em Miami, os tricolores não jogaram bem, viram o adversário ter a posse de bola por 64% do tempo, mas, alcançaram o objetivo, com a classificação, no empate sem gols. Com 5 pontos, o time ficou em segundo no Grupo F.

Mata-mata

Nas oitavas, um novo gigante europeu pelo caminho: a Inter de Milão. Vice campeão da Champions League, o time italiano chegou ao confronto com as honras de favorito, por óbvio. Mas a equipe brasileira, mais uma vez, surpreendeu.

Logo aos três minutos de jogo, marcando em pressão alta, o Flu abriu o placar. Em cruzamento com desvio, Cano foi rápido e aparecer para cabecear no meio das pernas de Sommer. A partir do gol, os italianos dominaram a posse de bola e foram pra cima, mas sem efetividade diante da "casinha fechada" do time de Renato. O desespero da Inter não deu certo, e na tranquilidade de um contra-ataque bem elaborado, Hércules finalizou de fora da área para ampliar para 2 a 0, e assegurar vaga nas quartas do Mundial.

Surpresa no caminho

Jogadores celebram gol da vitória contra o Al-Hilal. Lucas Merçon / Fluminense

Depois de ver seu time passar pelo vice-campeão europeu, o torcedor do Fluminense já se preparava para reeditar a final do Mundial de 2023, contra o Manchester City. Mas os ingleses foram surpreendidos e caíram para o Al-Hilal.

Contra os poderosos árabes, nas quartas, uma segunda epopeia do time carioca. Martinelli, aos 39 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Logo no início da etapa final, Marcos Leonardo empatou para os sauditas. Aos 24, Hércules viveu mais uma tarde decisiva ao marcar o gol da vitória do Flu, garantindo o clube das Laranjeiras entre os quatro melhores do mundo, sendo o único representante brasileiro.

Que venha o Chelsea!

Agora, o tricolor tem pela frente o Chelsea, atual campeão da Conference League. Apesar de ter perdido na fase de grupos por 3 a 1 para o maior rival do Flu, o Flamengo, os Blues chegam como favoritos, especialmente após eliminarem Benfica e Palmeiras.

Será que o time de Renato conseguirá passar pelo Chelsea e chegar à grande decisão? Pela sua trajetória, o Fluminense já provou que é possível sonhar alto, inclusive com o título. Em uma hipotética final, a equipe carioca teria como adversário PSG ou Real Madrid.

Jogo a jogo

Borussia Dortmund 0x0 Fluminense (fase de grupos)

Fluminense 4x2 Ulsan (fase de grupos)

Fluminense 0x0 Mamelodi Sundowns (fase de grupos)

Inter de Milão 0x2 Fluminense (oitavas)

Fluminense 2x1 Al-Hilal (quartas)

Chelsea x Fluminense (semi)

