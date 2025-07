Como estão os clubes gaúchos na Série D a duas rodadas do fim da fase de grupos

São José é o único gaúcho com classificação garantida. Eduardo Torres / São José/Divulgação

A primeira fase da Série D está chegando ao fim. Restando apenas duas rodadas, os cenários de Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz, representantes do Rio Grande do Sul na competição, já estão traçados. Os gaúchos estão no Grupo H da competição, ao lado dos catarinenses Barra, Joinville e Marcílio Dias, assim como do Azuriz, do Paraná.

Para 2026, São Luiz e Guarany já estão garantidos na Série D, pois conquistaram as vagas no Gauchão. Caso não sejam promovidos para a Série C, São José e Brasil de Pelotas só terão vaga na Quarta Divisão se vencerem a Copa FGF.

Como estão os clubes gaúchos

São José

O representante da capital gaúcha já está garantido na próxima fase. Atualmente em segundo lugar com 22 pontos, um atrás do líder Barra, o São José não sai do G4 mesmo que perca as últimas duas partidas.

Os jogos são com adversários diretos e irão definir a classificação final do grupo. No domingo (20), o Zeca vai à Santa Catarina enfrentar o Joinville, terceiro colocado. Uma semana depois, a última rodada é em Porto Alegre contra o Marcílio Dias, que ocupa a quarta posição.

20/7 — Joinville x São José

27/7 — São José x Marcílio Dias

Brasil de Pelotas

Na lanterna, o Brasil de Pelotas já não tem mais chance de classificação. Ainda que vença as partidas restantes, a equipe não consegue alcançar os 19 pontos do Marcílio Dias, último colocado do G4.

O Xavante somou apenas 10 pontos e acumula oito derrotas, um empate e três vitórias. Uma curiosidade é que nenhuma das vitórias foi contra um dos gaúchos.

20/7 — Brasil de Pelotas x Azuriz

x Azuriz 27/7 — Barra x Brasil de Pelotas

São Luiz

Na mesma situação do Brasil de Pelotas, o São Luiz já sabe que não vai avançar de fase. A equipe de Ijuí está em sexto lugar com 12 pontos e não alcança a zona de classificação mesmo que vença as últimas partidas. Foram oito derrotas, quatro vitórias e nenhum empate.

O próximo confronto é em casa, no sábado (19), contra o líder do grupo. Na última rodada, o São Luiz enfrenta o também desclassificado Azuriz.

19/7 — São Luiz x Barra

x Barra 27/7 — Azuriz x São Luiz

Guarany de Bagé

A reta final da fase de grupos vai ser de fortes emoções para o Guarany, que é o único time fora do G4 que ainda tem chance de se classificar. Para isso, o Alvirrubro vai ter que vencer os dois jogos restantes e secar o adversário. A quatro pontos do G4, a equipe é a quinta colocada e pode chegar a, no máximo, 21 pontos.

O time de Bagé tem que vencer o confronto direto com o Marcílio Dias neste domingo (20) para chegar aos 18 pontos e encostar no G4. Além disso, tem que torcer para o Marcílio Dias perder, também, a última rodada, que será contra o São José. Caso contrário, a equipe catarinense vai a 22 pontos e acaba com as chances de o Guarany alcançá-la.

20/7 — Marcílio Dias x Guarany

27/7 — Guarany x Joinville

Classificação do Grupo H

Barra — 23 pontos São José — 22 pontos Joinville — 21 pontos Marcílio Dias — 19 pontos Guarany — 15 pontos São Luiz — 12 pontos Azuriz — 12 pontos Brasil de Pelotas — 10 pontos

Como funciona a Série D

Dividida em oito grupos de oito equipes, a primeira fase conta com as equipes se enfrentando em dois turnos dentro das chaves. Sendo assim, cada time disputa 14 jogos, sete em casa e sete fora.

Depois, os quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase. A partir do mata-mata — que conta com oitavas, quartas, semifinais e final — os confrontos são decididos em jogos de ida e volta, com a vantagem do time da melhor campanha decidir em seus domínios.