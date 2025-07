Como está a Divisão de Acesso a duas rodadas para o fim da primeira fase; veja os times já classificados ao mata-mata

A primeira fase da Divisão de Acesso chega ao fim no domingo (27). Restando duas rodadas para o término desta fase do torneio, que dá duas vagas ao Gauchão 2026 , cinco times já estão garantidos nas quartas de final, e a luta contra o rebaixamento segue aberta.

Abaixo, Zero Hora apresenta um resumo da competição até aqui, com tudo que o torcedor deve saber nesta reta final da primeira fase.

Os times garantidos no mata-mata

Aimoré , Gramadense , Veranópolis , Inter-SM e Passo Fundo classificaram-se antecipadamente às quartas do torneio. Agora, o que vale para essas equipes é terminar esta fase no G-4 para ser mandante nos jogos decisivos da fase seguinte.

Briga por vaga no G-8

Acontece que os que já estão no G-8 têm uma vantagem significativa. Bagé, sexto, e Lajeadense, sétimo, ambos com 20 pontos, jogam por um empate para garantir presença nas quartas. Já o Novo Hamburgo, oitavo com 18 pontos, até pode empatar na penúltima rodada, mas precisa torcer para Brasil de Farroupilha e Santa Cruz não vencerem seus jogos.