Comitê Internacional da CBF corrobora pênalti contra o Corinthians diante do Bragantino

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O jogador do Corinthians/SP não consegue alcançar a bola no ar e com sua perna obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino/SP dentro da área penal. O contato da perna do defensor com o corpo do atacante é na altura do ombro e fica também evidenciado pelo movimento da perna direita do defensor após o referido contato", apontou o CCEI.