Com referência a série de TV, Flamengo oficializa volante espanhol Saúl Ñíguez

Com direito a referências a uma série de TV, o Flamengo oficializou nesta quarta-feira o meio-campista Saúl Ñíguez. O experiente espanhol, de 30 anos, assinou contrato até dezembro de 2028. O reforço pertencia ao Atlético de Madrid, mas estava emprestado ao Sevilla e jogará fora da Europa pela primeira vez na carreira.

A contratação, já esperada desde o início da semana, foi anunciada pelo clube carioca nas redes sociais com referências à série Better Call Saul. A produção conta a história do advogado fictício Jimmy McGill, que se apresenta como Saul Goodman aos clientes.

Uma das postagens do clube carioca apresenta um vídeo curto de Saúl Ñíguez desembarcando no CT rubro-negro, com a caracaterízação da abertura da série. "Temporada 1, episódio 1 - Uno: Saúl conhece o Ninho do Urubu, o CT mais moderno da América do Sul no primeiro dia como jogador do Clube de Regatas do Flamengo".

O espanhol vai reencontrar no Flamengo um velho conhecido: o técnico Filipe Luís, com quem conviveu por seis temporadas no Atlético. Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Saúl se transferiu ainda adolescente para o rival madrilenho e estreou no time principal em 2011. Na temporada 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano, pelo qual disputou 37 partidas e marcou dois gols.

O jogador também teve passagens de empréstimo pelo Chelsea, em 2021/22, com 23 jogos e um gol, e pelo Sevilla em 2024/25. No entanto, foi no Atlético de Madrid que se destacou: somou 427 partidas, marcou 48 gols e conquistou títulos, como duas taças da Liga Europa, uma da Copa do Rei, uma do Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha e uma Supercopa da Europa.