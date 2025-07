Com pouca pontuação a defender no segundo semestre, até onde João Fonseca pode chegar no ranking da ATP em 2025?

João tornou-se o 12º brasileiro a figurar no top 50. Adrian Dennis / AFP

Pouco a pouco, João Fonseca vai construindo sua trajetória na história do tênis brasileiro e mundial. Na última atualização do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o carioca de 18 anos apareceu pela primeira vez entre os 50 melhores.

João, atualmente, ocupa a 48ª colocação, tornando-se o 12º brasileiro a figurar no top 50, desde a criação em agosto de 1973.

Após Wimbledon e o começo do segundo semestre de 2025, o carioca vive uma situação que permite uma ascensão ainda maior no ranking.

Top 30

João tem poucos pontos a defender no restante do ano. Conforme levantamento da conta Info Tenis Brasil, no X (antigo Twitter), dos 1116 pontos que o brasileiro possui, ele defende apenas 119 até o fim do ano.

Ou seja, 997 foram conquistados nesta temporada. A tendência é de que ele suba ainda mais no ranking.

— Eu vejo uma chance muito grande, se ele tiver uma boa temporada de quadra dura e de inverno, dele atingir ali entre os 30 melhores tenistas do mundo. Com um ou outro resultado mais promissor, até entre os 20. Mas eu diria que, pela média, pelo que está acontecendo, eu acho que ele pode estar entre os 30 — ressalta Domingos Venancio, ex-tenista profissional e comentarista de tênis do SporTV.

Próximos compromissos

A passagem de João na gira de quadra dura começa daqui 10 dias, quando o brasileiro disputará o Masters 1000 de Toronto. Logo depois, entrará em quadra nos Estados Unidos para competir no Masters 1000 de Cincinnati. Bons resultados nesses torneios, ajudariam João a subir.

— É um menino que está crescendo muito rápido, tem qualidade de jogo, mas agora precisa de experiência. Deve terminar, com isso, o ano ali entre os 30 e 40, justamente por estar pegando ritmo. Aprendendo bastante jogando Grand Slams. Tudo isso vai dando mais qualidade, mais peso, mais força física e mental — explica Fernando Roese, ex-tenista profissional e comentarista dos canais ESPN.