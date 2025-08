Com maioria de venezuelanos, time de beisebol se reúne semanalmente no Marinha: "É a nossa cultura"

Equipe Pombas de Porto Alegre treina semanalmente no Parque Marinha do Brasil. André Ávila / Agencia RBS

Todo santo sábado, das 14h às 18h, desde que não esteja chovendo, Pombas tomam conta do Parque Marinha do Brasil — na quadra de futebol que fica do outro lado da rua do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. Ok, mas onde está a notícia aí? Afinal, pombas estão por toda a cidade. Essas Pombas em questão, com P maiúsculo, tratam-se de um time. Formado por humanos, que estão ali para praticar um esporte pouco conhecido no Brasil: o beisebol. E, também, o softbol — que é bem parecido, mas mais simples e com uma bola levemente maior.

Neste sábado (26), não foi diferente. O Pombas de Porto Alegre, mesmo em um dia nublado e ventoso, com cara de que um toró fosse cair a qualquer momento, estava lá, praticando o esporte. E, ao se aproximar do grupo, além da estranheza do esporte, o idioma falado pelos atletas também chamava atenção. Não era o português, mas, sim, o espanhol — na verdade, já meio que um portunhol.

A maioria dos jogadores é formada por imigrantes da Venezuela, mas também passaram pelo time colombianos, cubanos, dominicanos, nicaraguenses e, sim, sobra até um espaço para brasileiros — como o dono do time, o porto-alegrense Davi Emerim, 24 anos — que não foi no treino deste sábado por conta de uma forte dor de garganta. O restante da equipe, porém, não quis saber de folga. Treinou forte, pois está vislumbrando participar de competições importantes, tanto de beisebol quanto de softbol.

— Criei o Pombas porque, quanto mais times a gente tiver, mais expressividade a nossa comunidade vai ter. E eu acredito que o beisebol precisa ser mais divulgado, porque ele consiste em uma partida dentro do campo e uma partida social fora do campo. Então, pensei: vou fazer um time que se dedica verdadeiramente à comunidade do beisebol, que não está só para jogar por si mesma — salienta Davi, que espera fomentar o esporte para que a sua equipe atraia jovens e vá se renovando.

Em casa

Louis Dorante, 33 anos, técnico de celular, chegou ao Brasil há seis anos, fugindo, segundo ele, da situação política da Venezuela. Em seu país natal, vivia ao lado de um ginásio de beisebol e a sua comunidade respirava o esporte. Não demorou para que, em sua nova casa, começasse a buscar um local para se reconectar com as suas origens. Assim, ingressou no time Farrapos e, depois, passou para o Pombas, onde joga, hoje, ao lado do filho, Louis Jr., 15 anos.

— Quando a gente chegou aqui, foi bem difícil, porque tudo é futebol. Só que o beisebol já estava no meu sangue, faz parte da nossa cultura — salienta Dorante. — A gente está tentando trazer um pouco da nossa cultura para cá, também para descontrair um pouco. Não é segredo para ninguém que a vida do imigrante não é fácil. Principalmente, no começo. Então, a gente se junta para jogar e conseguimos nos sentir um pouquinho mais em casa.

Campo de futebol é improvisado para jogar beisebol e softbol pelo Pombas. André Ávila / Agencia RBS

Campo improvisado

A quadra de futebol em que o Pombas pratica beisebol não é a adequada para o esporte. O campo profissional é em formato de diamante e possui uma metragem específica, bem diferente do espaço reservado para eles aos sábados no Marinha. Mesmo assim, eles fazem dar certo. Levam as bases móveis e se posicionam, mais ou menos, como se estivessem no espaço correto. Ainda assim, não têm todo o local apenas para eles — ao fundo, crianças jogam futebol. E esta é uma das lutas dos atletas.

— A pomba é um animalzinho pequeno. Mas dei esse nome de propósito, porque quero que cada pomba represente um passo de cada vez, mas que, no todo, faça toda a diferença, assim como uma nuvem de pombas. Uma pomba sozinha não significa nada, mas todas essas pombas juntas significam alguma coisa — explica o criador do time.

Leia Mais Brasil vira jogo contra os EUA e conquista ouro no basquete masculino da Universíade

O Pombas, atualmente, conta com 18 jogadores e está aberto para quem quiser participar, desde que tenha mais de 15 anos. É só chegar e treinar. Existe uma mensalidade de R$ 30 para quem quiser se tornar competidor e entrar nas disputas de títulos. O ideal é que cada atleta tenha os seus acessórios, como luva, bola e taco, mas o time tem um estoque com os itens — eles são levados em malas de viagens pelos veteranos.

Um deles é Jesus Medina, 30, também venezuelano, que chegou ao Brasil há sete anos, ao lado da família. O atleta está quase desde o começo do Pombas integrando a equipe — o clube é de 2021. O marido de aluguel de profissão chegou no ano seguinte, também querendo encontrar um pouquinho de sua terra natal.

— Entendemos bem do beisebol. Eu gosto porque não tem muito contato, a não ser com a bola. Não tem contato entre pessoas. Então, acho que é um pouco mais seguro que o futebol. Algumas pessoas acham complicado, mas nós crescemos com ele, é parte da nossa cultura. Já nascemos aprendendo — destaca Jesus.

Brasileiros são minoria

Na terra do futebol, o beisebol tem pouco espaço. Tanto é que, no Pombas, além de Davi, existe apenas mais um brasileiro, o novato Lucas Azeredo, 21, estudante de Jornalismo. O jovem conheceu a equipe por conta de uma matéria que fez para a faculdade, mas se encantou pelo esporte. Decidiu ficar.

— É um esporte que todos ficam nas mesmas posições. Acho que deixa igual para todo mundo. Tem gente que é boa, que é muito forte, mas que não tem tanto controle, que não consegue pegar direito na bolinha, mas quando acerta, a bola vai e parar quase no Guaíba. E tem gente que é muito boa de controle, mas não consegue fazer a bolinha chegar longe. Então, fica divertido, cada um tem a sua chance — enfatiza Lucas.

Leia Mais Santa Maria inaugura a primeira pista de skate indoor pública do Rio Grande do Sul

O esporte é tão pitoresco no Brasil que a dupla de marceneiros, Maurílio Barbosa, 47, e Éverton Marinho, 32, ambos paulistas, deixaram de lado por uns minutos a estrutura de um evento que estavam montando no Marinha para ir ver os jogadores.

— Achei divertido, bacana. Nunca tinha visto de perto. Só na televisão. E olhe lá — diz Éverton.