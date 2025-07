Com indicação de Ancelotti, seleção brasileira vai ter um novo observador técnico

"Gigi" La Sala é conhecido de longa data do treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti. Os dois acumularam passagens em diversos clubes europeus como Parma, Chelsea, Paris Saint Germain e Real Madrid.

Além de observar as seleções adversárias, o italiano de 63 anos vai contribuir na preparação da equipe para os jogos, com estudos aprofundados dos adversários. No relatório ele deverá especificar estruturas de jogo, principais características, entre outras demandas.