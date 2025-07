Com gol de jovem promessa, Real Madrid vence a Juventus e se classifica às quartas do Mundial de Clubes

Gonzalo García marcou o gol do Real Madrid. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

O Real Madrid confirmou o favoritismo, venceu a Juventus e está entre os oito classificados do Mundial de Clubes. Em duelo realizado nesta terça-feira (1º), o clube merengue venceu por 1 a 0, com gol do espanhol Gonzalo García, de 21 anos.

A partida ainda ficou marcada pela grande atuação do goleiro Di Gregorio, que impediu um placar mais elástico a favor do Real Madrid, e pela estreia de Mbappé no Mundial, após recuperar-se de gastroenterite.

Agora, o time espanhol prepara-se para enfrentar Borussia Dortmund ou Monterey nas quartas de final. O adversário será definido em partida que também ocorre nesta terça, mas às 22h.

Sem vantagem

Real e Juventus foram para o intervalo no zero. Michael Reaves / AFP

O Real Madrid iniciou o jogo com mais volume, mas quem construiu a primeira chance clara foi a Juventus. Aos sete, Kolo Muani partiu em contra-ataque rápido, venceu os marcadores e finalizou de cavadinha para o gol. Para a sorte de Courtois, porém, a bola passou próxima do travessão, mas foi para fora.

A equipe italiana, mesmo que tivesse menos a bola, era mais precisa em suas oportunidades. Foi assim que voltou a arriscar, aos 10, com Yildiz. Desta vez, no entanto, um desvio de Tchouameni impediu que a bola encontrasse o fundo das redes. E, depois, aos 22, quando o cabeceio de Francisco Conceição terminou nas mãos de Courtois.

O Real Madrid só conseguiu vencer a marcação da Juventus para construir uma oportunidade clara aos 29. Após cruzamento de Valverde, Bellingham finalizou da pequena área e Di Gregorio conseguiu afastar o perigo com o pé direito.

Antes de o primeiro tempo se encerrar, o goleiro da Juve teve de salvar a equipe mais uma vez. Aos 45, Valverde arriscou de fora da área e Di Gregorio espalmou com a mão esquerda para impedir a vantagem dos Merengues.

Domínio e vantagem do Real

O Real Madrid voltou para a etapa final no mesmo ritmo que encerrou a primeira. Foi assim que construiu três boas chances logo no início, primeiro com Valverde finalizando cruzado, mas para fora. E, depois, com Bellingham e Huijsen parando em boas defesas de Di Gregorio.

De tanto pressionar, porém, o time espanhol venceu a defesa italiana aos oito. Foi quando Alexander-Arnold cruzou e Gonzalo García apareceu no centro da pequena área para cabecear ao fundo das redes e, desta vez, vencer o goleiro da Juventus.

O time italiano tentou resposta rápida, aos 10. Francisco Conceição finalizou rasteiro, de fora da área, e Courtois espalmou para afastar o perigo.

O Real Madrid, mesmo à frente no placar, não queria lidar com a tensão da vantagem mínima na reta final e começara a empilhar chances de ampliar. Valverde, duas vezes, e Güler, uma, exigiram excelentes defesas de Di Gregorio para impedir o segundo gol.

O técnico Xabi Alonso ainda aproveitou o embate para promover a estreia de Mbappé no Mundial de Clubes. Recuperado de gastroenterite, o francês atuou por cerca de 30 minutos. E pôde apreciar mais uma grande intervenção do goleiro Di Gregorio, aos 37. Quando Tchouaméni bateu cruzado e o defensor tirou com as pontas dos dedos.

Mesmo que precisasse de um gol para forçar a prorrogação, a Juventus parecia não ter forças para tal. E apenas defendeu-se das investidas do Real até o apito final.

Mundial de Clubes — Oitavas de final — 1º/7/2025

Real Madrid (1)

Courtois; Rüdiger, Tchouaméni e Huijsen; Alexander-Arnold, Valverde (Ceballos, 45'/2ºT), Güler (Modric, 32'/2ºT) e Fran Garcia; Bellingham, Gonzalo García (Mbappé, 22'/2ºT) e Vini Junior. Técnico: Xabi Alonso.

Juventus (0)

Di Gregorio; Kalulu, Rugani (Gatti, 40'/2ºT) e Lloyd Kelly (Nico González, 13'/2ºT); Alberto Costa, Locatelli (McKennie, 40'/2ºT), Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição (Kostic, 13'/2ºT), Kolo Muani e Yildiz (Koopmeiners, 25'/2ºT). Técnico: Igor Tudor.

GOLS: Gonzalo García (R), aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Bellingham (R);

ARBITRAGEM: Szymon Marciniak (POL) Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL);