Com futuro incerto no Inter Miami, Suárez pode se aposentar ao fim da temporada, afirma jornal espanhol

Contrato de Suárez com o Inter Miami termina em dezembro. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Jornal Ás, da Espanha, trata como praticamente certa a saída de Luis Suárez do Inter Miami ao final da temporada. Assim, o futuro do atacante é incerto, e uma aposentadoria em dezembro não está descartada.

O contrato de Suárez com o clube da MLS termina em dezembro. A condição física do uruguaio não é mais a mesma desde a sua chegada, e a saída ajudaria a ajustar as finanças do Inter Miami, já que o uruguaio tem um dos salários mais altos do plantel.

Suárez já é um dos ídolos do Inter Miami. Desde a sua chegada, no início de 2024, se tornou o segundo maior goleador do clube, com 34 gols, atrás apenas de Messi, que anotou 50 vezes.

Agora, resta saber quais serão os próximos passos de Suárez na carreira. Sócio fundador do LSM, no Uruguai, ele poderia voltar ao futebol ao seu país natal. No entanto, por conta da idade (38 anos) e dos problemas físicos, especialmente no joelho, uma aposentadoria não está descartada.