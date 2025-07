João Pedro não comemorou em nenhum dos gols. BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Fluminense provou do seu próprio veneno na semifinal do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (8), o Chelsea venceu por 2 a 0, no MetLife Stadium, com dois gols de João Pedro, atacante brasileiro que foi revelado em Xérem, na base do clube carioca, em 2019.

O resultado colocou os ingleses na decisão do torneio. O adversário sairá do confronto entre PSG e Real Madrid, que se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h. A decisão será no domingo (13).

O Fluminense de Renato Portaluppi se despede do Mundial de Clubes como a melhor equipe fora da Europa. O clube carioca faturou US$ 39,83 milhões (R$ 218,7 milhões) durante o torneio.

Golaço e polêmica no primeiro tempo

Os dois treinadores repetiram as estratégias que deram certo nas quartas de final. Os primeiros 15 minutos do primeiro tempo foram de especulações e poucas jogadas de perigo. A proposta de cada time era clara, com os ingleses propondo o jogo, enquanto o clube carioca focava em se defender e em contra-atacar.

No entanto, aos 17, em boa jogada de Pedro Neto pela esquerda, a bola foi cruzada e afastada na entrada da área. João Pedro estava no local certo para ajeitar no pé direito e finalizar com categoria e no ângulo do goleiro Fábio. O atacante, revelado pelo Fluminense, optou por não comemorar.

Três minutos depois, mais uma chegada perigosa do Chelsea. Malo Gusto apareceu de surpresa na área para cabecear. Fábio agarrou firme e evitou o segundo.

Melhor chance carioca

A principal chance do Fluminense foi aos 25 minutos. Cano fez o pivô e deixou Hércules na cara do goleiro, que demorou a sair na bola. A finalização do volante foi boa e ia entrando, mas Cucurella tirou em cima da linha.

A polêmica do jogo ocorreu aos 34 minutos. Renê cruzou e a bola bateu no braço de Chalobah. O árbitro François Letexier apitou o pênalti. Porém, o VAR sugeriu a revisão do lance e o francês voltou atrás, anulando a falta.

Chelsea garante vaga

O Chelsea manteve o domínio no início do segundo tempo, e Renato Portaluppi fez as primeiras mudanças antes dos 10 minutos. Keno entrou no lugar de Thiago Santos, desfazendo o esquema com três zagueiros, e Everaldo substituiu Cano.

Na primeira chance do camisa 9, ele arriscou chute de fora da área e o goleiro Sánchez fez boa defesa. Contudo, o Fluminense foi muito para a frente e sofreu o segundo gol em contra-ataque. Enzo Fernádez lançou João Pedro, que cortou para o meio e chutou com força, sem chance para Fábio.

Com o 2 a 0 contra, Renato colocou seu time no ataque e isso deixou a defesa fragilizada, permitindo mais contra-ataques dos ingleses. Nkinku quase ampliou, mas Thiago Silva afastou em cima da linha.

A pressão do clube carioca não foi efetiva, apostando em bolas levantadas na área. O Chelsea soube controlar o jogo nos minutos finais.

Mundial de Clubes — Semifinal — 8/7/2025

Fluminense (0)

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno, 8'/2ºT); Guga, Hércules (Canobbio, 23'/2ºT), Bernal (Lima, 23'/2ºT), Nonato (Soteldo, 21'/2ºT) e Renê; John Arias e Cano (Everaldo, 8'/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

Chelsea (2)

Sánchez; Malo Gusto (James, 23'/2ºT), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Andrey Santos, 40'/2ºT), Pedro Neto (Madueke, 23'/2ºT), Palmer e Nkunku (Dewsbury-Hall, 40'/2ºT); João Pedro (Nicolas Jackson, 20'/2ºT). Técnico: Enzo Maresca

GOLS: João Pedro (C), aos 17 minutos do primeiro tempo, e aos 11 minutos do segundo tempo.

ARBITRAGEM: François Letexier, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (trio francês).

CARTÕES AMARELOS: Nonato (F), Soteldo (F), Sánchez (C)