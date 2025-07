Com defesa desfalcada, Palmeiras enfrenta Chelsea na quartas da Copa de Clubes

Sem três dos seus quatro zagueiros titulares e com a joia brasileira Estêvão enfrentando seu futuro clube, o Palmeiras tentará surpreender o Chelsea nesta sexta-feira (3), na Filadélfia, para avançar às semifinais da Copa do Mundo de Clubes.

A revelação do futebol brasileiro admitiu sua 'ansiedade' para se juntar ao time londrino - que o contratou por mais de US$ 60 milhões (cerca de R$ 381 milhões pela cotação atual) no ano passado, incluindo bônus - assim que o torneio da Fifa terminar.

Mas, primeiro, ele precisa liderar o ataque do time paulista na partida das quartas de final no Lincoln Financial Field às 22h (horário de Brasília), onde os jogadores comandados pelo técnico Abel Ferreira chegam com uma defesa desfalcada para enfrentar um dos times que mais marcaram gols na competição.