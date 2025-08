Com 'camisa do Brasil', Milan vence Liverpool em amistoso marcado por homenagens a Diogo Jota

Sem nenhum brasileiro em campo, mas estreando o terceiro uniforme - amarelo com detalhes em verde - em homenagem ao Brasil, o Milan derrotou o Liverpool por 4 a 2, neste sábado, diante de quase 50 mil torcedores, em torneio amistoso realizado em Hong Kong.

Talvez inspirados pelo uniforme que lembra a trajetória de nomes como Mazzola, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho e Cafu no clube italiano, os jogadores do Milan mostraram eficiência, especialmente nos contra-ataques, e chegaram ao triunfo com gols do português Rafael Leão, Loftus-Cheek e Okafor, duas vezes. O húngaro Szoboszlai chegou a igualar o placar em 1 a 1 no primeiro tempo e Gakpo anotou no final para os ingleses.

A partida que marcou o reencontro dos finalistas da Liga dos Campeões de 2005 e de 2007 - um triunfo para cada lado -, porém, foi marcada por novas homenagens a Diogo Jota, jogador do Liverpool morto no início deste mês em acidente de carro na Espanha - seu irmão, André Silva, também foi vítima fatal.

O campeão inglês entrou em campo em seu terceiro amistoso após a morte de Jota com um patch frontal na camisa com a inscrição "Diogo J. 20", com o ponto e o zero em formato de coração. Em maioria na arquibancada, a torcida vermelha exibiu um mosaico "DJ20" em vermelho e branco. Ídolo do clube, Kenny Daglish deixou uma coroa de flores no gramado do estádio Kai Tak Sports Park, diante do mosaico, antes de a bola rolar.