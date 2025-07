Colunistas opinam: Malcom, Marcos Leonardo e Renan Lodi merecem chance na Seleção Brasileira?

O bom desempenho já vem da fase de grupos da competição e levanta um questionamento: pelo que mostram no Mundial de Clubes, Marcos Leonardo, Renan Lodi e Malcom merecem chance na Seleção Brasileira ? Confira a opinião de colunistas de Zero Hora.

Pelo que mostram no Mundial de Clubes, Marcos Leonardo, Renan Lodi e Malcom merecem chance na Seleção Brasileira?

Diogo Olivier

Qual será o olhar de Ancelotti para os brasileiros do Mundial de Clubes é uma questão interessante. Se Jhon Arias fosse brasileiro seria chamado com certeza. Lodi se inviabilizou ao criticar publicamente o técnico da Seleção e os convocados, colocando-se acima deles e desqualificando-os. Se tinha alguma possibilidade remota, ele a matou. Há atacantes em melhor fase do que Marcos Leonardo e Malcom, embora este já tenha sido convocado lá atrás. Não vejo espaço para eles até a Copa do Mundo de 2026.