Colega de Bortoleto, Hülkenberg festeja 1º pódio de F-1 na carreira: 'Faz tempo que esperava'

Foram longos 15 anos e 239 GPs de espera, mas o sonhado pódio da Fórmula 1 foi alcançado. Um dos pilotos mais experientes do grid, Nico Hülkenberg, 37 anos, mostrou-se radiante com o terceiro lugar conquistado no GP da Inglaterra, neste domingo, após conduzir de forma impressionante sua Sauber em Silverstone.

Desde sua estreia na principal categoria do automobilismo, em 2010, ao lado de Rubens Barrichello, na Williams, o piloto alemão alcançou o quarto lugar em três ocasiões, mas nunca havia experimentado a sensação de subir ao pódio.

"Faz tempo que esperávamos, não é?", disse um sorridente Hülkenberg após a corrida. "Quer dizer, vindo praticamente do último lugar e repetindo tudo do último fim de semana, foi bem surreal, para ser honesto. Não sei como tudo aconteceu, mas obviamente as condições eram malucas, foi uma luta pela sobrevivência durante boa parte da corrida."

O companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber largou da 19ª - e penúltima - posição no grid, mas aproveitou bandeiras amarelas, abandonos, trocas de pneus e derrapadas para alcançar o quarto lugar ainda na primeira metade da prova. Disposto a encerrar o jejum, ele deu o bote em Lance Stroll, para assumir o terceiro posto, e se defendeu dos ataques da Ferrari de Lewis Hamilton - recebeu o prêmio de melhor piloto do dia.

"Obviamente, imaginei que Lewis daria tudo de si diante de sua torcida, mas pensei: 'Desculpe, pessoal, também é o meu dia!" Tenho de me arriscar", explicou. "Ele se recuperou bem rápido, pressionou, mas não cedemos. Sem erros e, obviamente, estou muito, muito feliz com isso", acrescentou Hülkenberg.