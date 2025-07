Cleber Xavier faz elogios e vê Neymar com dupla função no time do Santos

O Santos voltou a campo com vitória, na noite de quarta-feira, após a paralisação do Brasileirão causada pelo Mundial de Clubes. E contou com Neymar para resolver a complicada partida contra o líder Flamengo: 1 a 0, com gol do craque. Ao fim da partida, o técnico Cleber Xavier não poupou elogios ao jogador e projetou dupla função para o camisa 10 na sequência da temporada.