Cleber Xavier descarta poupar Neymar no Santos: 'Recuperação é total, não preocupa'

O técnico do Santos, Cleber Xavier, citou o desgaste de Neymnar após o empate em 2 a 2 com o Sport, neste sábado, na Ilha do Retiro, no Recife, mas descartou poupá-lo dos próximos jogos do time. "O Neymar, mesmo desgastado pela sequência de jogos, é um jogador importante", afirmou o técnico, em entrevista coletiva, ao comentar a atuação do time contra o lanterna do Brasileiro.

Aos 32 anos e com um histórico de lesões, a principal contratação do Santos disputou todos os quatro jogos da equipe na retomada do Brasileiro após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos. O camisa 10 jogou contra Flamengo, Mirassol, Internacional e Sport, sem ser substituído, em um período de 11 dias. Na avaliação do técnico, o calendário favorece a escalação do principal nome do seu elenco. "Os jogos começam a ser domingo a domingo. Se não me engano, é uma segunda e quatro domingos", afirmou Xavier.

O Santos volta a jogar no dia 4 de agosto, uma segunda-feira, contra o Juventude, no MorumBis. Na sequência, enfrenta Cruzeiro (no dia 10), em Belo Horizonte, Vasco (dia 17), novamente no MorumBis, Bahia (dia 24), em Salvador, e fecha o mês contra o Fluminense (dia 31), na Vila Belmiro.

"A recuperação do Ney é total, então ele vai continuar nos ajudando. Não preocupa", afirmou Cleber Xavier. Neymar iniciou a jogada do primeiro gol do Santos contra o Sport, ao dominar a bola, avançar pelo lado esquerdo e tocar para Tiquinho Soares, que fez o pivô para o gol de Gabriel Bontempo.

O meia de 20 anos, que entrou no segundo tempo contra o Sport, foi elogiado pelo técnico. "O Bontempo é um menino. Todo menino às vezes oscila um pouco, mas ele, pelo contrário, não tem oscilado. Ele tem entrado e nos ajudado muito", afirmou Xavier, acrescentando que ele seria titular se pudesse escalar 13 ou 14 jogadores. "Vamos trabalhar para ver como a gente monta o time contra o Juventude."