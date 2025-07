Cinco motivos para assistir à final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea

Colagem de fotos / DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP e Foto por BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dembelé (E) e Cole Palmer (D) vestem a camisa 10 no PSG e no Chelsea, respectivamente.

A grande decisão da primeira edição do Mundial de Clubes ocorre neste domingo (13), às 16h, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. PSG e Chelsea se enfrentam mais uma vez em uma partida decisiva e que vale muito dinheiro .

Motivos para acompanhar esse confronto não faltam. Por isso, Zero Hora elencou cinco fatores para assistir à final do Mundial de Clubes.

Mais uma exibição de gala do PSG de Luis Enrique

O PSG foi a grande equipe da temporada , conquistando todos os títulos possíveis na França, além da Champions League pela primeira vez. No entanto, para finalizar com chave de ouro, a equipe comandada por Luis Enrique precisa vencer o Mundial de Clubes.

A campanha foi praticamente irretocável — exceção da derrota por 1 a 0 para o Botafogo. Apenas um gol sofrido na competição e no ataque uma máquina de balançar as redes adversárias.

Possibilidade de surpresa com o Chelsea

Dembélé x Palmer

A camisa 10 pertence ao craque do time e na decisão do Mundial de Clubes não será diferente. Dembélé carrega esse número no PSG e tem a chance de brilhar para chegar como um dos favorito à Bola de Ouro.

Brasileiros em campo

Show do intervalo estilo Super Bowl

Com curadoria do vocalista do Coldplay, Chris Martin, três estrelas se apresentarão no show do intervalo. O astro colombiano J Balvin será a atração principal, acompanhado da rapper Doja Cat e do cantor nigeriano Tems.