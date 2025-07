Chelsea gasta nove vezes mais do que o Fluminense em salários; veja os valores

Chelsea investe na casa do bilhão com salários anualmente.

Uma das semifinais do Mundial de Clubes colocará frente a frente dois times que vivem realidades financeiras bem destoantes . O Fluminense gasta praticamente nove vezes menos do que o Chelsea em salários anuais.

O levantamento do site Capology, especializado em finanças do futebol, aponta que o Fluminense gasta 22,4 milhões de euros por ano com salários de atletas. Na cotação atual, são cerca de R$ 143 milhões.