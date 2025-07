Chelsea choca o mundo, goleia o PSG e conquista o maior Mundial de Clubes da história

O MetLife Stadium, em Nova Jersey, foi palco neste domingo (13) de um daqueles capítulos que mostram por que o futebol é o esporte mais popular do mundo. O favoritismo não entra em campo. O Chelsea surpreendeu, goleou o PSG, por 3 a 0, e ficou com o título do Mundial de Clubes, disputado pela primeira vez no mesmo formato da Copa do Mundo.