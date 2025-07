Chelsea anuncia contratação de João Pedro, que poderá enfrentar o Palmeiras

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do atacante João Pedro (ex-Fluminense), que estava no Brighton, em uma transação que pode chegar a 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 450 milhões na cotação atual), segundo a imprensa britânica.

Com a contratação oficializada, o time inglês poderá escalar João Pedro contra o Palmeiras nesta sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

João Pedro deixou o Fluminense em 2020 e chegou ao Watford (2ª divisão inglesa), onde ficou até 2023, quando foi vendido ao Brighton por 35 milhões de euros (R$ 224,6 milhões), sendo a contratação mais cara da história do clube do sul da Inglaterra.

Em duas temporadas com a camisa dos 'Seagulls', foram 30 gols marcados em 70 jogos.

O técnico do Brighton, o americano Fabian Hürzeler, declarou que a transferência foi o melhor para "todas as partes" envolvidas e um "excelente negócio para o clube".

Hürzeler também avaliou que a ida para o Chelsea permitirá a João Pedro "jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada e, com certeza, tentar consolidar sua posição na Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo no ano que vem".