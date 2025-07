Os confrontos são os mesmos das semifinais da última temporada. No ano passado, as italianas superaram as polonesas e o Japão eliminou o Brasil.

A equipe do técnico José Roberto Guimarães chega a esta etapa depois de vencer a Alemanha por 3 sets a 0 nas quartas . As brasileiras só tiveram uma derrota nesta edição , ainda na primeira semana, contra a Itália, atual campeã olímpica e da VNL.

Defendendo o título, as italianas estão invictas na competição e não tiveram dificuldade para superar os Estados Unidos por 3 a 0 nas quartas. Já a Polônia, sua oponente, saiu perdendo para a China e levou o confronto para o tie-break. As japonesas também passaram para as semis no sufoco, em um 3 a 2 contra a Turquia.