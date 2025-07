Chapecoense vence o América-MG no Independência e entra no G4 da Série B do Brasileiro

O América-MG sofreu a sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B ao cair diante da Chapecoense, por 1 a 0, neste domingo, pela 17ª rodada. O gol foi marco por Ítalo logo aos quatro minutos e deixou o time catarinense no G4, zona de acesso da competição.

O novo tropeço deixou o time mineiro ainda mais perto do bloco de baixo da tabela, com 20 pontos, em 14º colocado. Antes tinha perdido fora, por 3 a 1, para o Novorizontino, e em casa para o Athletic, pelo placar de 1 a 0.

De outro lado, a Chapecoense completou três jogos sem derrota e confirmou sua vaga na quarta posição, abrindo o G-4 - zona de acesso - que tem ainda Novorizontino (31), Coritiba (33) e Goiás (36). A equipe de Santa Catarina tem os mesmos 26 pontos do Remo, porém, com maior número de vitórias: 8 a 6.

O América foi ao ataque, porém, de forma desordenada. A sua principal chance saiu aos 34 minutos, quando David Lopes arriscou de fora da área, a bola saiu forte e explodiu no travessão. Um pouco depois, o técnico Enderson Moreira tirou Ricardo Silva para a entrada do experiente lateral Mariano para tentar acertar o posicionamento da defesa.

No início do segundo tempo, o time mineiro voltou com mais disposição ofensiva, no entanto, sem nenhuma objetividade. Além disso, encontrou a Chapecoense toda pronta para se defender e disposta apenas a atacar em alguma escapada.