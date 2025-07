Chapecoense contrata zagueiro Bressan, ex-Grêmio

A Chapecoense oficializou a contratação do zagueiro Bressan para a sequência da temporada 2025. O ex-zagueiro do Grêmio e do Juventude assinou até o fim do ano.



Natural de Caxias do Sul e com 32 anos, o defensor tem passagens por equipes como Flamengo e Avaí. No Exterior, atuou por Peñarol (Uruguai), FC Dallas (EUA), Nantong Zhiyun (China) e, mais recentemente, pelo Omilos Filathlon Irakleiou (OFI), da Grécia.