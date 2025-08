Ceará surpreende e acaba com série invicta do Cruzeiro dentro do Mineirão

Chegou ao fim a longa série de 16 jogos de invencibilidade do Cruzeiro, sendo 11 no Brasileirão. Na tarde deste domingo, foi surpreendido pelo Ceará, que venceu de virada, por 2 a 1, no Mineirão, pela 17ª rodada. Depois de Kaio Jorge abrir o placar após uma lambança do goleiro adversário, o time mineiro viu o adversário marcar duas vezes com Galeano, uma em cada tempo.

Por conta da derrota, o Cruzeiro corre riscos de perder a liderança ao término da rodada. Segue com 34 pontos e pode ser superado pelo Flamengo. O Ceará, por sua vez, que vinha de três derrotas seguidas, se reabilitou e subiu para a nona colocação com 21 pontos.

O duelo começou em alta intensidade e o Cruzeiro abriu o placar logo aos três minutos, aproveitando uma grande falha da defesa adversária. O goleiro Bruno Ferreira foi acionado pela defesa, mas ao tentar tocar a bola de lado, deu nos pés de Kaio Jorge, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

O gol deu moral ao time mineiro, que voltou a balançar as redes aos 30, com Eduardo. Mas, o árbitro invalidou o lance ao marcar uma falta por toque de mão de Wanderson. O Ceará, por sua vez, aproveitou uma bola alçada na área para deixar tudo igual. Aos 38, depois de um escanteio na área, Galeano subiu sem marcação e testou para o gol. Tudo igual no primeiro tempo.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu movimentado e aos 14 minutos, em um contra-ataque rápido, o Ceará conseguiu chegar à virada. Fernandinho cruzou na área e Galeano apareceu para marcar seu segundo gol no jogo. Aos 20, o time visitante chegou a marcar mais um, desta vez com Marcos Victor, mas o árbitro invalidou o gol por conta de um impedimento.

Assustado pela possibilidade de perder sua longa série invicta, o Cruzeiro foi para cima. Apesar disso, pouco levou perigo ao gol adversário, porque o Ceará se fechou na defesa e segurou a vitória. Decepção para mais de 52 mil torcedores.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (3) para a disputa da 18ª rodada. O Cruzeiro visita o Botafogo, no Engenhão, logo às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Ceará recebe o Flamengo, no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 CEARÁ

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno (Bolasie); Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique) e Eduardo (Gabriel); Matheus Pereira, Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Lucas Mugni), Richardson (Rafael Ramos) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Lucas Lima), Pedro Henrique (Fernandinho) e Pedro Raul. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Kaio Jorge, aos três, e Galeano, aos 38 minutos, do primeiro tempo; Galeano, aos 14 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Pedro Henrique (Ceará).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 3.286.100,58.

PÚBLICO - 52.802 total.