CBF efetiva Cristiano Nunes e seleção brasileira de Ancelotti terá dois preparadores físicos

A comissão técnica de Carlo Ancelotti na seleção brasileira ganhou um novo integrante. O preparador físico Cristiano Nunes, que esteve com a esquadra nacional nos jogos contra Equador e Paraguai em junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, foi efetivado no cargo.

"Cristiano Nunes é o novo preparador físico da seleção brasileira. Convocado em junho para integrar a comissão técnica de Carlo Ancelotti nos jogos das Eliminatórias do Mundial de 2026, ele agora passa a integrar o quadro fixo da CBF", informou a entidade.

Com experiência de ter passado por diversos clubes importantes do País, casos de Flamengo, Fluminense, Internacional e Atlético-MG, além de aventuras por Oriente Médio e Japão, o profissional dividirá as funções com Mino Fulco, que veio à seleção brasileira com o sogro Ancelotti.

"A minha chegada à seleção principal é uma realização profissional imensurável. São mais de 30 anos de carreira e esta oportunidade chegou no melhor momento da minha trajetória como preparador físico de futebol", disse Cristiano.

O novo preparador físico agradeceu a oportunidade e mostrou-se honrado. "Agradeço ao presidente Samir Xaud, ao coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, ao treinador Carlo Ancelotti e todos os meus colegas de comissão técnica, pela recepção e confiança em meu trabalho. Servirei a nossa seleção com muito orgulho e profissionalismo", declarou.