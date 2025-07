CBF confirma datas e horários de jogos de Botafogo e Flamengo no Brasileirão após o Mundial

O técnico Hernán Crespo vai ter de mexer em sua programação para a reestreia no São Paulo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira as datas e horários dos jogos de Flamengo e Botafogo após campanha no Mundial de Clubes e o time rubro-negro será o primeiro oponente dos paulistas.

Antes com data indefinida, a visita do São Paulo ao Flamengo foi confirmada para o fim de semana do retorno do Brasileirão, entre 12 e 13 de julho. Desta maneira, o jogo com o Red Bull Bragantino, dia 16, fora de casa, não será mais o da estreia de Crespo.

Como acabaram eliminados ainda nas oitavas do Mundial, Flamengo e Botafogo terão alguns dias de descanso e possibilidade de estar em campo na 13ª rodada do Brasileirão em sua data original.

Então a definir, o jogo do líder com o São Paulo foi alterado na tabela da CBF, que o confirmou para dia 12 de julho, sábado, às 16h30, no Maracanã. Com 24 pontos, ao lado do Cruzeiro, com um jogo a mais, o Flamengo ainda não teve a data confirmada da visita ao Sport, pela 12ª rodada.

O Botafogo também não sabe quando recebe o Mirassol, pela 12ª rodada - jogo adiado por causa do embarque aos Estados Unidos. Mas terá de deixar o Rio de Janeiro para o clássico com o Vasco pelo Brasileirão após retorno do Mundial.

O embate da 13ª rodada, com mando do rival cruzmaltino, também será no dia 12 de julho, sábado, mas não mais em São Januário e sim no Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30. O Botafogo ocupa o oitavo lugar do Brasileirão com 18 pontos. Com 13, o Vasco aparece em 13º.