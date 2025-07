Catar confirma candidatura de Doha para sediar Jogos Olímpicos de 2036

O Comitê Olímpico do Catar confirmou nesta terça-feira a candidatura de Doha para sediar a Olimpíada de 2036. O país do Oriente Médio, que recebeu a Copa do Mundo de futebol em 2022, alega ter "95% da infraestrutura esportiva necessária" para se tornar a futura sede dos Jogos Olímpicos.

O Catar tenta se tornar o primeiro país do Oriente Médio e região a sediar uma edição da Olimpíada. Pela rotação implementada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a futura sede dos Jogos estará na Ásia ou na África (continente que nunca recebeu o grande evento esportivo), depois de passar pela Europa (Paris-2024), Américas (Los Angeles-2028) e Oceania (Brisbane-2032).

A candidatura foi oficializada pelo xeque Joaan bin Hamad Al Thani, presidente do Comitê Olímpico do Catar e presidente do Comitê de Candidatura. "Atualmente, temos 95% da infraestrutura esportiva necessária para sediar os Jogos e temos um plano nacional abrangente para garantir 100% de prontidão de todas as instalações", garantiu o dirigente esportivo.

"Este plano está enraizado numa visão de longo prazo que visa construir um legado social, econômico e ambientalmente sustentável. O nosso objetivo vai além da simples organização de um evento de sucesso, pretendemos proporcionar uma experiência global que reforce os valores da inclusão, sustentabilidade e colaboração internacional", completou.

O Catar vem crescendo no cenário global esportivo nos últimos 20 anos. Neste período, o país sediou 18 campeonatos mundiais de diversas modalidades, como a Copa de 2022, o Mundial de handebol masculino de 2015, o Mundial de Atletismo de 2019, o Mundial de Esportes Aquáticos de 2024 e o Mundial de Tênis de Mesa deste ano. Já visando a Olimpíada, o Catar sediou os Jogos Asiáticos de 2006.

O processo de escolha para a futura edição de 2036 ainda está no início, sem datas previstas até o momento. Mas já conta agora com cinco candidaturas. Além de Doha, estão na disputa Santiago (Chile), Istambul (Turquia), Nusantara (Indonésia) e uma cidade indiana ainda não definida pelo país.