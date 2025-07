Outros jogadores de futebol que morreram em acidentes

Jota morreu aos 28 anos. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O futebol está mais uma vez de luto por conta de uma tragédia no trânsito. Morreu Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha, nesta quinta-feira (3).

O atleta viajava com o irmão, André Silva, que também morreu na colisão. O jovem de 25 anos, que também era jogador, atuava no português Penafiel.

Infelizmente, nas últimas décadas, o futebol tem convivido com esse tipo de tragédia. Veja a seguir.

Everaldo (1974)

Lateral morreu aos 30 anos. Nico Esteves / Agencia RBS

Ídolo do Grêmio e Campeão do Mundo pela Seleção Brasileira, em 1970, o lateral Everaldo morreu aos 30 anos, em um acidente de trânsito no dia 27 de outubro de 1974, na BR-290. A tragédia vitimou ainda a esposa dele, uma irmã e a filha mais nova.

Roberto Batata (1976)

Ídolo do Cruzeiro, Roberto Batata faleceu aos 26 anos, em maio de 1976, quando o carro em que estava colidiu de frente contra um caminhão na Rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. O fato ocorreu um dia após a vitória da Raposa sobre o peruano Alianza Lima, pela Libertadores — que o clube viria a ser campeão naquele mesmo ano.

Daniel González (1985)

Zagueiro uruguaio, Daniel González atuava no Vasco quando faleceu. O jogador voltava de um jantar na casa do atacante Cláudio Adão, no Rio de Janeiro, quando o carro que dirigia bateu na coluna de sustentação de uma passarela, em frente à comunidade da Rocinha. Ele estava junto de sua companheira, Mabel Puga, de 25 anos, que sobreviveu.

Sérgio Gil (1989)

Jogador do Corinthians, Sérgio Gil morreu em um acidente de carro em 1989, na BR-116, aos 18 anos. Promissor meia da década de 1980, ele estava em negociação com o Inter quando veio a falecer.

Dener (1994)

Atleta morreu aos 23 anos. Genaro Joner / Agencia RBS

Um dos maiores talentos do futebol brasileiro na década de 90, Dener morreu em abril de 1994, aos 23 anos, quando defendia o Vasco da Gama. Seu veículo colidiu contra uma árvore, no Rio de Janeiro. O atleta, que estava dormindo no banco inclinado do carona, foi asfixiado pelo cinto de segurança e ainda bateu com a cabeça no teto do veículo, segundo o laudo da polícia. Revelado pela Portuguesa, ele também vestiu as cores do Grêmio.

Rui Filipe (1994)

Em agosto de 1994, o meio-campista português Rui Filipe morreu em um trágico acidente de carro em seu país. À época com 26 anos, ele atuava no Porto. Pela sua seleção, jogou seis partidas.

Mahicon Librelato (2002)

Atacante morreu aos 21 anos. Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Atacante do Inter, Mahicon Librelato morreu em dezembro de 2002, aos 21 anos, após um acidente com seu carro em Florianópolis. O fato ocorreu 111 dias depois de o Colorado garantir sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro. A caminhonete que dirigia derrapou na pista molhada pela chuva e caiu no mar em uma curva perto da Ponte Hercílio Luz.

Thalles (2019)

Revelado pelo Vasco, o atacante Thalles Lima de Conceição Penha morreu em um grave acidente na Avenida Almirante Pena Boto, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, em 2019. Na época, aos 24 anos, ele estava na Ponte Preta. O acidente também matou Yuri Sergio Luparelli, de 26 anos.

José Antonio Reyes (2019)

Jogador espanhol morreu no fim de sua carreira. Ver Descrição / Ver Descrição

Revelado no Sevilla e com passagens por Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid e Benfica, o meia-atacante espanhol morreu em 2019, aos 35 anos. Na época, em fim de carreira, defendia o Extremadura, da Segunda Divisão da Espanha.

Jordi Bongard (2022)

Promissor zagueiro alemão do Borussia Mönchengladbach, perdeu a vida em um acidente de carro em fevereiro de 2022, aos 20 anos. Bongard representou a seleção alemã, na base, em nove ocasiões: duas pelos sub-18 e sete pelos sub-17.

Emiliano Sala

Sala pelo Nantes. LOIC VENANCE / AFP