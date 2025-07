Campeão olímpico de vôlei de praia, Alison anuncia aposentadoria ao final da temporada

Um dos maiores nomes da história do vôlei de praia, Alison anunciou nesta quinta-feira (24), que vai se aposentar ao final da temporada 2025 . O "Mamute" como é conhecido o atleta, planeja os últimos campeonatos de sua carreira para o segundo semestre do ano, dando fim à uma carreira repleta de títulos e conquistas

— Fui muito feliz, fui muito além do que poderia imaginar. Olho para trás e sinto orgulho de tudo que fiz na minha carreira, das decisões que tomei, das escolhas que fiz. Sou realizado pelo que eu vivi dentro do vôlei de praia, não só pelas conquistas, mas pelas amizades, pelas experiências, oportunidades e aprendizados. Agradeço à minha família, a base de tudo, aos meus amigos, meus parceiros, técnicos, CBV, COB, patrocinadores, fãs e a todos os muitos profissionais que trabalharam comigo nesses 20 anos. Obrigado a todos pelo carinho e por me ajudarem a ser quem eu sou — disse o capixaba de 39 anos.