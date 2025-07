Campeão em Wimbledon, Sinner ressalta rivalidade com Alcaraz: 'Derrota muito dura em Paris'

Cinco semanas depois de levar uma dolorosa virada na final de Roland Garros, o italiano Jannik Sinner conseguiu dar o troco e venceu o espanhol Carlos Alcaraz por 3 sets a 1 na decisão de Wimbledon neste domingo para conquistar seu primeiro título no Grand Slam inglês. O número um do mundo fez questão de ressaltar a rivalidade com o espanhol como fator decisivo para a melhora de seu jogo.