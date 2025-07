Camisas de PSG, Boca? Torcedores do São Paulo-RG se mobilizam para comprar uniformes de treino para jogadores e técnico

Quem esteve no Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande, no sul do Estado, nas últimas semanas, poderia se confundir ao assistir a atividade que se desenvolvia no gramado. Jogadores treinando vestindo camisas do PSG, do Boca Juniors ou neutras, cobertas por coletes surrados, eram, de fato, atletas do Sport Club São Paulo em preparação para a Terceirona. Um cenário lamentável para um dos clubes mais tradicionais do RS, e que torcedores tentam mudar.