Calor extremo, tempestades e "isonomia": as preocupações e os planos da Seleção para a Copa de 2026

Rodrigo Caetano está nos Estados Unidos acompanhando o Mundial. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Liderada pelo gaúcho Rodrigo Caetano, a CBF está presente nos Estados Unidos de olho não só no Mundial de Clubes, mas também na Copa do Mundo 2026. Sobretudo nas peculiaridades climáticas norte-americanas.

Segundo o coordenador-executivo de seleções masculinas da CBF, a observação de atletas e de adversários é uma das metas da comitiva da entidade, que, a partir desta segunda (7), será reforçada pelo técnico Carlo Ancelotti.

Porém o dirigente espera que alguns problemas observados no Mundial sejam no mínimo alvo de debate para a Copa. Um dos pontos é o horário dos jogos, uma vez que vários confrontos da competição entre clubes vêm sendo disputados ao meio-dia, em meio ao calor extremo do verão norte-americano.

— A Copa do Mundo no ano que vem vai ser somente para atender ao público que não está presente? Só para atender à TV? Ou àquele que está presente? Quem sofre em um jogo ao meio-dia aqui? São esses detalhes todos que a gente vem observar até para participar de um futuro debate para ver se a gente melhora e prioriza o jogo e a preservação dos atletas. Porque, realmente, o calor é muito intenso — questionou Caetano, em entrevista exclusiva a Zero Hora, neste domingo (6), em Nova York.

O dirigente avaliou ainda o alto número de jogos suspensos em virtude de tempestades, uma vez que o protocolo norte-americano estipula que as partidas devem ser suspensas em caso de raios em um perímetro de 13 quilômetros ao redor do estádio.

— Isso é algo que a Fifa não tem como controlar. Mas o que ela pode controlar, talvez, é rever os horários desses jogos, isso sim. E rever também os estádios onde esse tipo de situação climática ocorra menos. Na nossa preparação para a Copa América, quando ficamos em Orlando, nós muitas vezes tivemos que readaptar o horário do nosso treinamento por conta disso. Então era ou antes ou depois da chuva — relembra.

Rodrigo Caetano espera que a Fifa leve esses pontos em consideração no planejamento para a Copa.

— Isso a Fifa vai ter de debater minimamente para que as seleções tenham igualdade e isonomia esportiva. Imagine em um jogo de Copa do Mundo de seleções você ter que esperar duas horas e aquecer três ou quatro vezes os atletas. Você tem impacto no resultado de campo — alerta.

Definição do local da concentração

O dirigente afirma ainda que a Seleção irá aguardar o sorteio das chaves, em dezembro, para definir o local da sua concentração. Porém, integrantes da CBF já analisam as possibilidades.