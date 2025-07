Calor dos EUA, críticas da Europa, Trump e lendas do futebol: os bastidores da coletiva de Gianni Infantino

Presidente da Fifa em coletiva antes da final do Mundial de Clubes. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Em entrevista na Trump Tower, em Nova York, neste sábado (12), véspera da final entre PSG e Chelsea, Gianni Infantino convocou lendários ex-jogadores para defender o Mundial de Clubes, rebateu críticas e revelou um plano para diminuir o impacto das altas temperaturas do verão norte-americano nos jogos da Copa do Mundo 2026.

Ao lado dos ex-jogadores Ronaldo, Kaká, Stoichkov, Del Piero, Cambiasso e Roberto Baggio, o mandatário da entidade máxima do futebol mundial rebateu as críticas sobre o impacto da competição no calendário dos clubes europeus e admitiu que o calor extremo dos Estados Unidos é uma preocupação para a Copa do Mundo 2026.

Verão norte-americano

— O calor, sem dúvida, é um problema. É um problema no mundo inteiro. Lembro que, no ano passado, nos Jogos Olímpicos de Paris, os jogos de futebol e também outras modalidades foram disputados em condições de muito calor durante o dia — destacou.

Infantino, porém, disse já ter um plano para minimizar o problema no Mundial do próximo ano.

— Já introduzimos pausas para hidratação, o que é algo obviamente muito importante. E nos Estados Unidos e em Vancouver (no Canadá), por exemplo, nós temos estádios cobertos e vamos, com certeza, usá-los mais nos jogos durante o dia — disse, destacando o estádio canadense e as arenas de Houston, Los Angeles, Dallas e Atlanta, que contam com teto retrátil.

Destes, apenas o de Atlanta foi utilizado no Mundial de Clubes.

Críticas europeias

O presidente foi questionado ainda sobre as críticas à competição feitas por nomes como o ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, o meia do Barcelona, Raphinha, e o presidente da La Liga (da Espanha), Javier Tebas, que reclamaram dos prejuízos ao calendário europeu.

— Não é verdade que a opinião da Europa é negativa sobre o Mundial. Tenho falado com os times que vieram, e todos ficaram felizes por estar aqui. O mesmo com os torcedores. Inclusive, alguns clubes que não se classificaram entraram em contato conosco para perguntar como poderiam participar. É claro que há vozes mais críticas e tudo bem. Respeitamos todas as opiniões —disse.

Ex-jogadores lendários

Em momentos assim, quando os questionamentos eram mais polêmicos, Infantino introduzia na conversa com a imprensa os lendários ex-jogadores que compunham a sua "tropa de choque" na entrevista.

Tropa de choque de Gianni Infantino possui Del Piero, Kaká, Roberto Baggio, Ronaldo, Stoichkov e Cambiasso. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Ronaldo, por exemplo, ao receber o microfone das mãos de Infantino, detonou Tebas.

— Eu vi só dois caras fazendo críticas sobre a Copa do Mundo de Clubes. Um deles odeia tudo que não é a Liga (Javier Tebas, presidente de LaLiga). O outro a gente respeita a opinião — disse, possivelmente se referindo a Rafinha.

Logo na sequência, o ídolo búlgaro Hristo Stoichkov também defendeu a competição.

— A cada quatro anos, se jogam sete partidas. Na Europa, jogam Champions League, Liga Europa, Liga das Nações, Liga Conferência e aí não reclamam. A mentalidade ganhadora tem que surgir em cada jogador e treinador. Temos que dar exemplo. As críticas não servem para nada, simplesmente servem para defender as nefastas coisas que estão fazendo. Os clubes estão recebendo uma quantidade de dinheiro que é fundamental para os times que não estão aqui — disse Stoichkov.

Donald Trump

Por fim, Gianni Infantino foi questionado sobre o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao torneio, e confirmou que o líder norte-americano estará na final neste domingo (13), no MetLife.

— O presidente Trump entendeu imediatamente a importância do Mundial de Clubes. Durante seu mandato, havia até uma trave de futebol no jardim da Casa Branca. Quando estive lá pela primeira vez, olhei pela janela e vi. Ele me explicou que o filho dele adorava futebol. E quando você é pai, costuma amar o que seu filho ama. Então, eu diria que ele também gosta de futebol. Ele criou uma força-tarefa na Casa Branca, presidida por ele mesmo, para organizar o torneio e também com foco na Copa do Mundo do ano que vem. Por isso, deixo aqui meu profundo agradecimento ao presidente Trump e a toda a equipe dele. Eles foram fantásticos. O presidente, inclusive, estará presente na final deste Mundial — finalizou.

PSG e Chelsea se enfrentam na grande decisão neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium.