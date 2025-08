Calderano e Takahashi batem indianos e ganham primeiro título da dupla no WTT Contender de Buenos Aires

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi celebraram neste sábado (26) a primeira medalha de ouro da parceria no Circuito Mundial de tênis de mesa . A dupla tem pouco mais de um ano de disputas e fez a festa ao superar os indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade , por 3 a 0, parciais de 17/15, 11/7 e 13/11 na final do WTT Contender de Buenos Aires .

Foi a terceira decisão dos namorados, principais nomes da modalidade do País no individual, que sofreram bastante no primeiro set, vencido por somente 17 a 15. A parcial seguinte, com mais agressividade, tornou-se a mais tranquila da final.