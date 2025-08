Calderano confirma favoritismo, vence japonês e vai à final do WTT Contender de Buenos Aires

Menos de três horas depois de conquistar a primeira medalha de ouro da parceria com a namorada, Bruna Takahashi , no Circuito Mundial de tênis de mesa , Hugo Calderano se classificou para a decisão do torneio de simples masculino do WTT Contender de Buenos Aires , na Argentina.

Terceiro do ranking mundial e favorito ao título, o brasileiro não deu chances ao japonês Hiroto Shinozuka , 30º do mundo, e venceu por 3 sets a 0 , parciais de 11/5, 11/5 e 11/8.

O brasileiro disputa o título neste domingo (27), às 16h15, contra outro japonês, Mizuki Oikawa , apenas o 106º do mundo, que na semifinal surpreendeu o indiano Manav Thakkar , 52 do mundo, e venceu por 3 a 0.

A semifinal

Hugo Calderano começou muito bem a semifinal, encaixando bem o saque e não dando chance a Shinozuka . A primeira parcial foi fechada rapidamente em 11 a 5 . O domínio do brasileiro e o placar se repetiram no segundo set .

Shinozuka conseguiu deixar a disputa um pouco mais equilibrada no terceiro set, abrindo uma pequena vantagem no início da parcial. Com tranquilidade, Calderano buscou o empate, virou o placar e logo chegou a 10 a 7. O brasileiro desperdiçou seu primeiro match point, mas na sequência a jogada do japonês parou na rede e o terceiro do mundo garantiu vaga na decisão do torneio argentino.