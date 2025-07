Brasileiros se despedem no vôlei de praia e no badminton na Universíade

Mafe fez dupla com Luiza. Isabella Mendes / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A quinta-feira (24) marcou as eliminações do Brasil em duas modalidades nos Jogos Mundiais Universitários, na Alemanha.

Em Duisburg, sede do vôlei de praia, as duas duplas do país foram derrotadas nas oitavas de final.

No feminino, Mafe e Luiza foram superadas pelas suíças Menia Bentele e Annique Niderhauser por 2 a 1, parciais de 21/23, 21/11 e 15/9.

As europeias vão enfrentar as chinesas Tong Yu e Kaiyue Jiang.

Entre os homens, Denílson Sobral e Wesley Silva perderam para os italianos Riccardo Iervolino e Filippo Mancini por 2 a 1, de virada. As parciais foram de 16/21, 21/19 e 15/12 para os europeus que agora vão encarar os australianos Jed Walker e Oliver Merrit.

Badminton

Donnianis Oliveira não resistiu diante de experiente malaio. Celio Junior / CBDU/Divulgação

No torneio masculino de badminton, em Mülheim an der Ruhr, Donnianis Oliveira parou no malaio Eogene Ewe.

Com parciais de 15/8 e 15/9, o asiático venceu e garantiu um lugar nas oitavas de final, onde derrotou o tailandês Wongsup Wongsup-in por 15/12 e 15/9. Nas quartas, Ewe vai encarar Yen-Chen Ting, de Taipé.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

As medalhas do Brasil na Universíade

Ouro

Prata