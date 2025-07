Brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo avançam para as quartas de final em Wimbledon

Melo (E) e Matos (D) estão entre as oito melhores duplas em Wimbledon. ZDL Sports / Divulgação

A dupla brasileira do gaúcho Rafael Matos e do mineiro Marcelo Melo está classificada para as quartas de final de Wimbledon.

Neste domingo (6), eles derrotaram o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em 2h07min de partida e mostraram que podem surpreender os principais favoritos.

Os próximos adversários, na grama do All England Club, em Londres, serão o australiano Rinky Hijikata e o holandês David Pel. Eles venceram os cabeças de chave 3, os alemães Kevin Krawietz e Tim Püz por 2 a 0 (6/2 e 6/4).

— Sem palavras aqui pela alegria de passar mais uma rodada em Wimbledon. Acho que jogamos novamente muito bem. Tivemos inúmeras chances, indo e voltando durante o jogo, bem parecido com as duas primeiras rodadas, mostrando que estamos muito bem, tanto psicologicamente como fisicamente. Então, é aproveitar esses bons momentos — disse o experiente Melo, que foi campeão em 2017 ao lado do polonês Lukasz Kubot.

Se o parceiro disputará um confronto de quartas de final de Grand Slam pela 19ª vez, sendo a nona em Wimbledon, Matos jogará esta fase pela segunda vez na carreira — ele também jogou as quartas de Roland Garros em 2022, com o espanhol David Vega Hernández.

Como foi o jogo

No primeiro set, a dupla brasileira quebrou o saque dos adversários no terceiro game, abrindo em seguida 3-1. E, com essa vantagem, marcaram 6 a 4 para sair na frente no jogo. O excelente desempenho no saque, em que eles perderam apenas um ponto, foi preponderante.

No segundo set, quem conseguiu o break point logo de cara foram Erler e Frantzen, no 2-0. Sem ceder quebras, eles fechram em 6 a 3 para empatar o jogo.

E no terceiro e decisivo set, Matos e Melo quebraram o saque dos europeus para fazer 4-2, mas o austríaco e o alemão devolveram na sequência (3-4), e empataram em 4-4.

O gaúcho e o mineiro tiveram chance de fechar no décimo game, mas os adversários salvaram dois match points. No 12º, novas oportunidades, mais quatro match points salvos, mas os campeões do Rio Open de 2025 mantiveram a confiança até fazer 7 a 5 e garantir o Brasil nas quartas de final.

Ranking

Com a campanha em Londres, Rafael Matos está subindo quatro posições no ranking de duplas e chegando ao 40º lugar, enquanto Marcelo Melo está subindo oito postos e garantindo a 50ª colocação.