Brasileiros perdem nas quartas de final de duplas de Wimbledon

Melo (D) e Matos (E) entraram no top 20 da temporada. ZDL Sports / Divulgação

O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo foram eliminados nas quartas de final de duplas masculinas de Wimbledon.

Nesta terça-feira (8), eles foram derrotados pelo australiano Rinky Hijikata e o holandês David Pel por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-5) e 6/4, em uma hora e 32 minutos de jogo.

Matos, de 29 anos, buscava sua primeira semifinal de Grand Slam na carreira, enquanto Melo, 41, que foi campeão em Wimbledon 2017, lutava pela sua 10ª semifinal em 71 participações de Major.

Com a campanha em Londres, os brasileiros estão subindo do 21º para o 17º lugar no ranking da temporada, que irá definir as oito duplas que disputarão o ATP Finals.

Na classificação individual de duplas, que leva em conta os resultados de cada jogador, independente do parceiro, Rafael Matos ganha quatro colocações e é o 40º, o primeiro do Brasil. Já Marcelo Melo está pulando do 58º para o 50º lugar.

Como foi o jogo

A partida disputada na quadra 2 do All England Club foi muito equilibrada. No primeiro set, sem quebras de saque, a disputa foi para o tie-break. Hijikata e Pel acabaram levando a melhor no detalhe.