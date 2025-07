Brasileiros param nas semifinais do atletismo na Universíade

Letícia parou na semi dos 400 metros. Wagner Carmos / Divulgação/CBAt

O segundo dia de competições de atletismo nos Jogos Mundiais Universitários foi encerrado com o Brasil tendo dois atletas eliminados nas semifinais.

Nos 400 metros rasos feminino, Letícia Nonato não conseguiu melhorar o tempo das eliminatórias (53seg96) e completou a terceira bateria semifinal em 54seg48, o que a deixou em último na série e na 21ª posição no geral.

Leia Mais Brasil bate a Itália e vai decidir o ouro no vôlei masculino da Universíade

O mesmo aconteceu com Matheus Pereira de Oliveira. Nas classificatórias, ele correu os 100 metros rasos em 10seg68, nesta terça-feira (21), em 10seg79 e acabou em 22º lugar.

Campeões dos 100 metros

Australiana levou os 100 metros. Kevin Voigt / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

As duas finais dos 100 metros foram disputadas nesta terça, no Lohrheidestadion, em Bochum, na Alemanha. No feminino, a campeã foi a australiana Georgia Harris, com 11seg44. A polonesa Magdalena Stefanowicz fez 11seg49 e foi prata e a sul-africana Gabriella Marais levou o bronze com 11seg51;

Entre os homens, o mais rápido foi o sul-africano Bayanda Joy Walaza, que garantiu o ouro com 10seg16. O tailandês Puripol Boonson foi prata com 10seg22 e o japonês Hiroki Yanagita fez 10seg23 para ficar com o bronze.

Sueca leva o peso

Axelina Johansson faturou ouro no peso. Kevin Voigt / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A medalha de ouro do arremesso de peso feminino foi para a Suécia. Com a marca de 18m45cm, no quarto de seus cinco arremessos, Axelina Johansson assegurou o título.

O pódio ainda teve a estadunidense Abria Smith, que garantiu a prata com 17m38cm. A sul-africana Colette Uys foi bronze com 17m34cm.

Portuguesa é campeã do salto em distância

O pódio do salto em distância feminino. Kevin Voigt / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Mantendo a tradição de Portugal no salto em distância, Agate Sousa fez 6m70cm em sua terceira tentativa para garantir a medalha dourada.

A prata foi para a chinesa Shiqi Xiong, com 6m68cm. A colombiana Natalia Linares, com 6m67cm, levou o bronze.

Alemães dominam no disco

Richter e Sosna, prata e ouro no disco. Kevin Voigt / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Uma disputa caseira na final do lançamento do disco masculino. O título foi definido entre Mika Sosna e Steven Richter.

Líder desde a primeira rodada, quando fez 63m65cm, Sosna ainda melhor sua marca na quinta tentativa, ao marcar 64m26cm.

Richter garantiu a prata com 61m77cm, superando o ucraniano Mykhailo Brudin, que fez 60m71cm e terminou com o bronze.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

Leia Mais Mikaela Oliveira é bronze no taekwondo da Universíade, e Brasil chega a cinco medalhas

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.