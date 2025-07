Brasileiros ficam fora do pódio na final dos 1500 metros da natação na Universíade

Os brasileiros João Pierre Campos e Thiago Ruffini, que venceram suas séries eliminatórias dos 1.500 metros livre da natação e terminaram em primeiro e terceiro lugar no geral, respectivamente, não conseguiram repetir o desempenho na final e ficaram fora do pódio nos Jogos Mundiais Universitários. As provas da modalidade estão sendo realizadas em Berlim, na Alemanha.