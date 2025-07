Brasileiros conquistam segunda vitória no vôlei de praia da Universíade

Os brasileiros Denílson Sobral e Wesley Silva venceram os letões Olivers Bulgacs e Arturs Rinkevics , por 2 a 1 (19/21, 21/15 e 15/10) e mantiveram os 100% de aproveitamento no Grupo E do torneio de vôlei de praia nos Jogos Mundiais Universitários.

Derrota no feminino

Já no torneio feminino, Mafe e Luiza sofreram a primeira derrota. Após vencerem as espanholas Marta Carro Márquez e Sofia Izuzquiza na estreia , elas foram derrotadas pelas tchecas Julie Honzovicova e Kylie Neuschaeferova , que marcaram 2 a 0 (21/16 e 21/17).

Com a vitória, as tchecas lideram o Grupo F com 100%. As brasileiras estão em segundo e vão decidir a classificação em confronto direto com as húngaras Eszter e Zsófi Vasvári, que nesta terça venceram a dupla da Espanha por 2 sets a 1. A partida acontece na quarta às 8h10.