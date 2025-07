Brasileiro vai à final do trampolim nos saltos ornamentais da Universíade

O brasileiro João Felipe Margiotto terminou na 13ª posição, nas eliminatórias do trampolim 1 metro dos saltos ornamentais nos Jogos Mundiais Universitários , em Duisburg, na Alemanha, e garantiu a última vaga para a final, que acontecerá na terça-feira (22), às 9h30 (de Brasília).

O saltador do Clube Semanal de Cultura Artística de Campinas-SP foi beneficiado pela regra que determina que cada país só pode classificar dois atletas para a final.

Ele e o ucraniano Maksym Mirza acabaram herdando as posições do sul-coreano Yeong-taek Kim e do chinês Zheng xiong Mo, que terminaram em sétimo e nono, respectivamente, mas que não foram qualificados para a decisão porque outros dois atletas de seus países terminaram em melhores colocações.