Brasileiro termina em último em prova dos saltos ornamentais na Universíade

As primeiras medalhas dos Jogos Mundiais Universitários, foram distribuídas nesta quinta-feira (17), quando as competições tiveram seu início, após a Cerimônia de Abertura realizada na quarta, em Duisburg, na Alemanha, uma das sedes do evento.

O Brasil caiu na água na disputa dos saltos ornamentais, mas não obteve um grande resultado. Nas eliminatórias do trampolim masculino de 3 metros, João Felipe Margiotto (Clube Semanal de Cultura Artística de Campinas-SP) terminou na 24ª e última posição.

Após seis saltos, o atleta que é estudante de Ciências do Esporte na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp, totalizou 257 pontos e ficou bem distante do sul-coreano Yeong-ho Kim, que fez 361,75 e ficou com a 12ª e última vaga nas finais.

— Sabemos que hoje no Brasil é extremamente difícil conciliar estudos e esporte, e que muitas pessoas acabam largando uma das atividades para focar na outra. Então, a competição motiva os atletas a seguirem estudando, melhorarem sua formação e terem acesso a outras oportunidades. Participei da Universíade em 2023, fui à final da plataforma e foi uma experiência inesquecível — disse João Margiotto em entrevista para a Saltos Brasil, a confederação brasileira da modalidade.

Calendário brasileiro

João voltará a competir na sexta-feira(18), às 7h05 (de Brasília), quando será disputada a fase preliminar da plataforma.

A sexta também irá marcar a estreia de duas brasileiras em Berlim, sede das provas dos saltos ornamentais. Heloá Camelo e Rebeca Santana participarão das classificatórias do trampolim de 3 metros sincronizado.

— A expectativa é grande, treinei muito para agora conseguir dar o meu melhor e alcançar as minhas maiores pontuações. Será o meu primeiro campeonato internacional como universitária, representando o Brasil e também a Universidade de Brasília (UnB) — comenta Heloá, que estuda Educação Física e que também competirá nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai, em agosto.

Alemanha e China conquistam primeiras medalhas de ouro

Nesta quinta foram encerradas duas disputas. Na prova mista do trampolim de 3 metros, os alemães Lena Hentschel e Luis Carlos Ávila somaram 288,21 pontos nos seus cinco saltos e faturaram a medalha de ouro.

O pódio ainda teve Yingxin Mei e Yi Fan, da China, que totalizaram 275,40 para levar a medalha de prata e Eliana Joyce e Maxwell Miller, dos Estados Unidos, que ficaram com 265,65 pontso e garantiram o bronze.

Já na plataforma feminina de 10 metros sincronizada, as chinesas Yanwei He e Wei Lu não deram chances às adversárias e garantiram o ouro com 330,18.

As alemãs Pauline Pfeif e Caroline Coordes (294,6) e as estadunidenses Lanie Lynn Gutch e Kayleigh Clark (256,62) conquistaram prata e bronze, respectivamente.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil estará representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.