Brasileiro termina em 11º na final do trampolim nos saltos ornamentais da Universíade

O brasileiro João Felipe Margiotto terminou na 11ª posição na final do trampolim 1 metro dos saltos ornamentais nos Jogos Mundiais Universitários , em Duisburg, na Alemanha.

A medalha de ouro foi ganha pelo chinês Wenao Zhang , que totalizou 425,85 pontos. Outro chinês, Yukang Hu, fez 368,75 e ficou com a prata. O bronze foi para o alemão Tim Axer, com 354,80 pontos.

Brasileira garante vaga na final feminina do trampolim

Na prova feminina do trampolim de 1 metro , Heloá Camelo garantiu presença na final.

Com um total de 217,20 pontos, ela foi a 14ª colocada e levou a última vaga. Sua melhor nota foi registrada em seu quarto salto, com 45,50.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.