Brasileiro Kaique Alves termina em quinto na final dos 200 metros livre na Universíade

O nadador brasileiro Kaíque Alves terminou na quinta posição, na final dos 200 metros livre dos Jogos Mundiais Universitários . As provas da modalidade estão sendo realizadas em em Berlim, na Alemanha.

Kaique havia avançado para a decisão com a quarta melhor marca das semifinais (1min46seg91) e neste sábado (19) nadou em 1min46seg92 .

O pódio foi formado pelo estadunidense Jacob Mitchell, ouro com 1min46seg22; o russo Nikolai Kolesnikov, prata com 1min46seg77; e o estadunidense Baylor Nelson, bronze com 1min46seg81.