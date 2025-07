Brasileiro garante vaga no Finals do World Surf League; veja como está a situação do torneio

Yago Dora se garantiu no WSL Finals. Kody McGregor / World Surf League

A temporada regular da World Surf League (WSL) está chegando ao fim. Na última sexta-feira (18), a penúltima etapa foi encerrada nas águas de Jeffreys Bay, na África do Sul, com a vitória do japonês Connor O'Leary sob o brasileiro Yago Dora na bateria final.

Dora, inclusive, com o resultado, tornou-se líder do ranking de 2025, com 51,430 pontos, e confirmou sua vaga no WSL Finals, torneio que reúne os cincos melhores do ano e decide o campeão mundial da temporada.

As outras quatro vagas serão decididas a partir do dia 7 de agosto, no Taiti. A última das etapas tem janela de competições até o dia 16 do próximo mês.

No cenário atual, o sul-africano Jordy Smit, o japonês Kanoa Igarashi, o brasileiro Italo Ferreira e o australiano Ethan Ewing estariam se classificando também.

Além de Italo, campeão mundial em 2019, Filipe Toledo, vencedor em 2023 e 2024, também segue na briga por uma vaga na final em Fiji.

Brasileira longe

Se no masculino existe a possibilidade de três brasileiros na busca pelo título, entre as mulheres a situação não se repetirá.

Com os resultados na África do Sul, três vagas no WSL já foram definidas. A australiana Molly Piclkum, a havaiana Gabriela Bryan e a norte-americana Caitlin Simmers, atual campeã mundial, já estão garantidas. Restam, então, duas vagas.