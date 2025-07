Brasileiro faz sua melhor marca do ano e vai à final do salto em distância na Universíade

Breno Barbosa é aposta do atletismo brasileiro.

O piauiense Breno Barbosa de Carvalho , de 22 anos, está na final do salto em distância dos Jogos Mundiais Universitários.

Na quarta (23), no Lohrheidestadion, em Bochum, na Alemanha, ele fez 7m83cm, sua melhor marca no ano e garantiu a quinta colocação das eliminatórias.

Já no arremesso de peso, Maurício Machry conseguiu a marca de 17m78cm e foi o 15º colocado. O chinês Jaliang Xing foi o líder das eliminatórias cm 19m38cm. A 12ª e última vaga para a final ficou com o turco Ali Peker, com 18m14cm.