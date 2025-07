Brasileiro faz melhor marca da carreira e é segundo nas eliminatórias do salto triplo na Universíade

O brasileiro João Pedro Silva de Azevedo está na final do salto triplo dos Jogos Mundiais Universitários. A prova vai ser disputada no sábado (26) às 13h15 (de Brasília).

Nesta sexta-feira (25), no Lohrheidestadion, em Bochum, na Alemanha, ele saltou 16m28cm em sua terceira tentativa, estabeleceu seu recorde pessoal, e finalizou com a segunda melhor marca das eliminatórias.

Atleta do Instituto Ideal Brasil (RJ) , João Pedro só foi superado pelo ucraniano Vladyslav Shepeliev , que fez 16m45cm e liderou a etapa.

Gabriel Porfírio eliminado nos 800 metros

Já Gabriel Porfírio não superou as baterias eliminatórias dos 800 metros rasos . Na terceira série, ele fez 1min54seg43 e terminou em sétimo, sendo o 36º na classificação geral .

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.