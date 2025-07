Brasileiro é sétimo no salto em distância na Universíade

Breno Barbosa de Carvalho durante a final do salto em distância.

O brasileiro Breno Barbosa de Carvalho não repetiu o desempenho das eliminatórias do salto em distância , quando atingiu a marca de 7m83cm, sua melhor no ano, e finalizou na sétima posição na final dos Jogos Mundiais Universitários.

Na quinta-feira (24), no Lohrheidestadion, em Bochum, na Alemanha, ele fez 7m63cm , na segunda tentativa, e ficou distante do pódio .

O chinês Heng Shu, com 8m09cm foi o campeão da prova. A medalha de prata ficou com o japonês Koki Fujihara, com exatos oito metros. O alemão Luka Herdern conseguiu a marca de 7m96cm e garantiu o bronze;